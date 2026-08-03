TRANSPARENCE BANCAIRE
3 août 2026
La banque peut-elle devenir un juge politique ? Le sénateur Philippe Folliot veut encadrer les fermetures de comptes
Fermetures de comptes bancaires sans explication, soupçons de « risque de réputation », cas d’élus ou de militants : la question de la transparence bancaire s’est imposée dans le débat public. Le sénateur Philippe Folliot défend une proposition de loi visant à rééquilibrer la relation entre banques et usagers, sans remettre en cause les obligations de lutte contre le blanchiment.
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MOTS-CLESbanque , établissement bancaire , compte bancaire , législation , campagne électorale , droits , Justice , Opposition , campagne présidentielle , Marine le Pen , Xenia Federova , Philippe Folliot , sénateur , sénat , assemblée nationale , Rassemblement National , transparence bancaire
THEMATIQUESPolitique
Philippe Folliot est Sénateur du Tarn (Occitanie). Philippe Folliot est membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer, membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et membre du Conseil consultatif des TAAF ( Terres australes et antarctiques françaises ). Philippe Folliot est l’auteur de « France-sur-Mer, un empire oublié », publié aux Éditions du Rocher, 2009 et « France-sur-mer un incroyable gâchis », publié aux éditions La Bibliothèca en 2022.
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Philippe Folliot est Sénateur du Tarn (Occitanie). Philippe Folliot est membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer, membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et membre du Conseil consultatif des TAAF ( Terres australes et antarctiques françaises ). Philippe Folliot est l’auteur de « France-sur-Mer, un empire oublié », publié aux Éditions du Rocher, 2009 et « France-sur-mer un incroyable gâchis », publié aux éditions La Bibliothèca en 2022.