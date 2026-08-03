Philippe Folliot est Sénateur du Tarn (Occitanie). Philippe Folliot est membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer, membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et membre du Conseil consultatif des TAAF ( Terres australes et antarctiques françaises ). Philippe Folliot est l’auteur de « France-sur-Mer, un empire oublié », publié aux Éditions du Rocher, 2009 et « France-sur-mer un incroyable gâchis », publié aux éditions La Bibliothèca en 2022.