J’aime ma boîte : Non, ce n’est pas un gag !

La Fête des Entreprises sur le thème « J’aime ma boîte » est célébrée ce jeudi 20 octobre 2022.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME)

Aujourd’hui, jeudi 20 octobre c’est la Fête des Entreprises sur le thème « J’aime ma boîte » ; ce que déclarent cette semaine 67%* des Français (dont 75% des moins de 35 ans). C’est aussi les 20 ans de la Fête des Entreprises et l’occasion de se poser la question : quel âge a donc ma boîte ? Gâteau d‘anniversaire à l’appui.

Il faut un moral d’acier pour maintenir envers et contre tous cette affirmation. Et pourtant ils l’aiment… Malgré tout ce que veulent nous faire croire les manifestants, les politiques, les médias, les protestataires en tout genre. Car c’est vrai on peut infiniment regretter que le pouvoir d’achat soit faible, être scandalisé d’avoir un si petit salaire alors qu’on met tout son cœur au boulot (infirmière… entre autres) et aimer sa boîte, ses collègues, une partie du boulot qu’on fait et même son patron (SIC).

Semaine Horribilis ! Tout y est ; l’horrible fait divers : crime d’une adolescente, le brouhaha permanent à l’Assemblée nationale, l’incapacité des gouvernants à faire face avec le 49.3 pour s’imposer (comment faire autrement quand on n’a pas la majorité ?), les NUPES qui dépassent le ridicule en mauvaise foi et en attaques sans solutions sinon celle d’une dictature communiste dirigée par des femmes ou des hommes déconstruits, des grèves préventives « au cas où » (il paraît que la SNCF dépose tous les deux mois un préavis de grève à tout hasard), jeu de pistes pour trouver de l’essence, climat détraqué, etc.

Oui, c’est légitime : les salariés veulent plus d’argent… et les patrons aimeraient bien les payer plus mais l’Etat manager préfère les en empêcher en prélevant davantage pour redistribuer des chèques. C’est un raccourci certes, mais à peine, car cette année nous avons battu le record absolu des prélèvements obligatoires.

C’est aussi la semaine où le Ministre de l’Intérieur rejette une partie des désordres sociaux sur les patrons qui se payent trop et pas assez leurs salariés ! Inversement, les chefs d’entreprise pourraient lui demander de s’occuper de son territoire de Ministre de l’Intérieur qui consiste à assurer la sécurité de tous, en prenant les mesures qu’il faut et en les appliquant.

Alors bonne fête ! Profitez de cette journée dans votre entreprise aux abris, c’est un peu une seconde famille dans laquelle vos collègues sont un soutien, où vous êtes en sécurité et où on s’occupe quand même de vous. Savez-vous que 85%* des salariés souhaitent que leur entreprise se préoccupe de leur santé ? Et il est clair qu’aujourd’hui les chefs d’entreprise vont aussi se poser la question de comment rendre leur entreprise plus désirable.

Alors aujourd’hui faites la fête et pas la grève ! On ne va pas jusqu’à chanter « merci patron ! » mais on prend quand même conscience que s’il ne vous paie pas assez l’Etat verse des chèques cadeaux pour compenser les trappes à bas salaire qu’il crée. N’oublions pas que c’est l’entreprise qui paie directement ce dont nous bénéficions en termes de services publics grâce aux impôts prélevés, et aussi bien sûr grâce aux impôts des particuliers qui sont des salariés et qui travaillent… parce qu’il y a eu création d’entreprise et des entrepreneurs !

Quels hommes politiques aujourd’hui auront le courage de souhaiter une bonne fête à tous ceux qui bossent ?

* sondage OpinionWay/Jaimemaboite/ 2022 sur www.jaimemaboite.com

Pour retrouver toutes les informations sur La Fête des Entreprises : cliquez ICI