Indiquer les calories sur les menus sauve des vies… et de l’argent

Mengxi Du est doctorate à la Friedman School of Nutrition Science and Policy. Mengxi Du est passionnée par l'étude de la nutrition en tant que facteur modifiable pour promouvoir une alimentation saine et le bien-être des survivants du cancer et de la population en général.

Atlantico : Alors que l'obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans le monde entier, une loi de 2018 a obligé les chaînes de restaurants à indiquer le nombre de calories pour chaque article de leur menu. Quelle est l'efficacité de cette mesure ?

Mengxi Du : Nous aimerions préciser que la loi fédérale obligeant les chaînes de restaurants de 20 points de vente ou plus à indiquer les calories sur les menus et les panneaux d'affichage des menus a été adoptée en mars 2010 aux États-Unis. En décembre 2014, la Food and Drug Administration a publié les réglementations finales, qui ont été pleinement mises en œuvre en 2018. Notre évaluation a montré que la mise en œuvre de cette politique d'étiquetage des calories dans les menus était associée à une diminution du nombre de cancers liés à l'obésité et à une réduction des coûts des soins de santé.

Plus précisément, il a été estimé que la politique d'étiquetage des calories dans les menus réduirait les calories quotidiennes provenant des aliments de restaurant de 24 en moyenne, et le nombre total de calories quotidiennes de 12. La reformulation potentielle de l'industrie réduirait l'apport moyen de 16 kcal/jour supplémentaires et les calories totales de 8 kcal/jour. Nous n'avons pas modélisé l'impact direct de cette politique sur les taux d'obésité. Une étude antérieure a estimé que l'étiquetage des calories sur les menus des fast-foods était associé à une réduction de 6 kcal de l'apport énergétique quotidien moyen, entraînant une variation de -0,2 kg du poids corporel moyen chez les Australiens âgés de 2 ans et plus au cours de leur vie.

Si l'on considère uniquement l'impact de la politique sur les comportements des consommateurs, on estime que cette intervention politique permettrait d'éviter environ 28 000 cas de cancer liés à l'obésité et 16 700 décès par cancer, et d'économiser près de 1,46 milliard de dollars (en dollars américains de 2015) en coûts de santé nets et 1,35 milliard de dollars en coûts sociétaux nets, au cours de la vie de 235 millions d'adultes américains. Des réponses supplémentaires de l'industrie à cette politique (par exemple, les restaurants pourraient reformuler leurs produits pour en réduire la teneur en calories) doubleraient presque les gains de santé et les avantages économiques associés. Des disparités potentielles ont été observées entre les sous-groupes de population - des gains de santé et des économies plus importants ont été prédits chez les jeunes adultes et les personnes de race noire hispanique et non hispanique.

Il convient de noter que notre étude est une étude de modélisation Markov cohorte-état-transition, qui ne fournit pas l'impact de la mise en œuvre de la politique dans le monde réel sur les résultats sanitaires et économiques de l'étiquetage des calories dans les menus fédéraux. Les résultats doivent être interprétés avec prudence. Toutefois, il est extrêmement difficile et souvent peu plausible de mener des essais contrôlés randomisés pour évaluer l'efficacité des interventions en matière de politique nutritionnelle nationale, tandis que la modélisation de simulation peut fournir des preuves complémentaires avec la flexibilité nécessaire pour évaluer différents scénarios politiques qui aident à éclairer l'élaboration des politiques.

Quels sont les effets notables de cette mesure sur la santé de la population ?

Si l'on considère uniquement l'impact de la politique sur les comportements des consommateurs, on estime que cette intervention permettrait d'éviter environ 28 000 cas de cancer liés à l'obésité et 16 700 décès dus au cancer, et de gagner 111 000 années supplémentaires de vie en bonne santé (QALY). Les estimations indiquent que les plus grands nombres de nouveaux cas évités sont les cancers de l'endomètre (paroi utérine) (5 700), du foie (5 180), du rein (5 090), du sein postménopausique (4 840) et du pancréas (1 400). Le plus grand nombre de décès par cancer évités concerne le foie (4530), le sein post-ménopausique (3080), l'endomètre (2060), les reins (1980) et le pancréas (1230). Une reformulation supplémentaire des produits de l'industrie alimentaire augmenterait considérablement l'impact de la politique sur les résultats de santé de la population moulée, en évitant 47 300 nouveaux cas de cancer et 28 200 décès dus au cancer, et en gagnant 189 000 QALY.

Les cancers résultant d'une mauvaise alimentation sont-ils fortement réduits, pourquoi et dans quelle mesure ?

Dans une étude précédente, notre équipe a évalué les charges de cancer évitables associées à une mauvaise alimentation aux États-Unis et a constaté que le cancer colorectal présentait le plus grand nombre de cas liés à l'alimentation, suivi du cancer de la bouche, du pharynx et du larynx, du cancer de l'endomètre, du cancer du sein post-ménopausique, du cancer de l'estomac, du cancer du foie et du cancer du pancréas. De manière cohérente, dans cette étude de modélisation, nos estimations indiquent que les plus grands nombres de nouveaux cas évités sont les cancers de l'endomètre (muqueuse utérine) (5700), du foie (5180), du rein (5090), du sein post-ménopausique (4840) et du pancréas (1400). Le plus grand nombre de décès par cancer évités concerne le foie (4530), le sein post-ménopausique (3080), l'endomètre (2060), le rein (1980) et le pancréas (1230).

L'obésité est un facteur de risque établi pour ces types de cancer. On estime que la politique d'étiquetage des calories dans les menus est associée à une réduction de l'apport calorique et conduit donc à une perte de poids. En outre, la mise en œuvre de l'intervention relative à l'étiquetage des calories dans les menus peut également entraîner des changements potentiels dans la qualité nutritionnelle des repas servis dans les restaurants. La majorité des repas de restaurant actuellement consommés par les adultes américains sont de qualité nutritionnelle médiocre, et le reste n'est que de qualité nutritionnelle intermédiaire, très peu étant idéal. Si cette politique améliore également la qualité des repas servis dans les restaurants, la réduction totale de la charge de morbidité liée à l'obésité pourrait être supérieure à nos estimations actuelles.

Quel est l'impact monétaire de cette réduction du nombre de cancers ?

La politique a été associée à des économies de 1 480 millions de dollars en coûts médicaux directs liés aux soins du cancer, de 608 millions de dollars en coûts de perte de productivité et de 102 millions de dollars en coûts liés au temps passé par les patients. La reformulation potentielle de l'industrie entraînerait également des économies plus importantes en matière de soins de santé, notamment 2 500 millions de dollars, 1 030 millions de dollars et 172 millions de dollars de réduction des coûts médicaux directs, des pertes de productivité et du temps passé par les patients, respectivement.

Du point de vue des soins de santé comme du point de vue social, la mise en œuvre d'une politique d'étiquetage des calories dans les menus chez les adultes américains tout au long de leur vie permettrait de réaliser des économies. En ne tenant compte que des changements de comportement des consommateurs, les économies nettes ont été estimées à 1,5 milliard de dollars et à 1,4 milliard de dollars, respectivement du point de vue des soins de santé et du point de vue sociétal. En tenant compte des réactions supplémentaires de l'industrie, les économies estimées sont passées à 2,5 milliards de dollars du point de vue des soins de santé et à 2,6 milliards de dollars du point de vue de la société.

Bien que cette loi ait fonctionné, le problème de l'obésité n'a pas été éliminé ; quelles autres mesures pourrions-nous prendre pour tenter de le résoudre ?

L'obésité est un problème de santé publique complexe. En ce qui concerne la recherche sur les politiques, les interventions en matière de politique nutritionnelle basées sur la population peuvent avoir un impact large et durable sur l'amélioration de l'apport alimentaire et la réduction de l'obésité et des maladies chroniques liées à l'obésité. L'étiquetage des calories dans les menus fédéraux a été estimé comme une stratégie rentable de prévention de l'obésité, tant chez les adultes que chez les enfants. En outre, les chercheurs ont démontré que cette politique permettrait de prévenir de nombreuses maladies cardiovasculaires incidentes (MCV) et le diabète de type 2 et de réaliser des économies nettes de plus de 10 milliards de dollars chez les adultes américains au cours de leur vie. Dans nos analyses, nous avons constaté que ce type d'intervention politique peut être rentable pour réduire la charge de cancer associée à l'obésité chez les adultes américains. De même, les analyses coût-efficacité ont montré qu'une taxe d'un penny par once sur les boissons sucrées (SSB) serait une stratégie très rentable pour la prévention du cancer chez les adultes américains, avec un ICER de 13 220, que l'étiquetage des faits nutritionnels sur le sucre ajouté préviendrait 30 000 cas de cancer liés à l'obésité et 17 100 décès par cancer et serait associé à une économie nette de 704 millions, et que les taxes sur les viandes transformées éviteraient 77 000 cas de cancer colorectal et 12 500 cas de cancer de l'estomac et permettraient d'économiser 4,5 milliards, tout cela du point de vue sociétal. La taxe sur les barres de céréales et les politiques d'étiquetage des sucres ajoutés se sont également avérées rentables pour réduire le fardeau sanitaire et économique de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2.