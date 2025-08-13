Zoologie sonore, rimes polaires

Ces animaux qui nous ressemblent : quand les sérénades des léopards des mers sont étonnamment proches des chansons enfantines

À partir de six ans d’enregistrements sous-marins de 26 mâles dans la mer de Davis, des chercheurs montrent que les phoques léopards partagent un répertoire commun mais ordonnent différemment leurs appels en suites néanmoins prévisibles. Moins structurées que les chants des baleines à bosse ou les sifflements des grands dauphins, ces séquences affichent une prévisibilité comparable à celle des comptines humaines. Certaines, répétées plusieurs jours par un même individu, pourraient servir de signature acoustique. Ces résultats éclairent les convergences entre musique humaine et communication animale tout en soulignant les défis méthodologiques et l’apport croissant de l’IA.