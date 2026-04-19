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Des policiers tentent d'empêcher le départ d'un canot pneumatique transportant des migrants qui tentent de traverser illégalement la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, sur la plage de Sangatte, dans le nord de la France, le 18 juillet 2023.
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"IMMIGRATION : MYTHES ET REALITES"

19 avril 2026

Immigration massive : la France face au déni des chiffres - Entretien avec Nicolas Pouvreau-Monti

Dans son livre "Immigration, Mythes et réalités" (publié aux éditions Fayard), Nicolas Pouvreau-Monti entend bousculer ce qu’il décrit comme un déni persistant autour de l’immigration en France. S’appuyant sur des données issues de l’INSEE, d’Eurostat ou de l’OCDE, il conteste les discours dominants et évoque une accélération migratoire inédite, aux conséquences économiques, sociales et démographiques majeures.

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MOTS-CLES

immigration , Nicolas Pouvreau-Monti , Immigration mythes et réalités , Fayard , chiffres , données , statistiques , Observatoire de l’Immigration et de la démographie , France , frontières , asile , droit d'asile , Italie , Royaume-Uni , Emmanuel Macron , regroupement familial , Valéry Giscard d'Estaing , Algérie , Afrique , Afghanistan , migrants , réfugiés

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

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