"IMMIGRATION : MYTHES ET REALITES"

19 avril 2026

Immigration massive : la France face au déni des chiffres - Entretien avec Nicolas Pouvreau-Monti

Dans son livre "Immigration, Mythes et réalités" (publié aux éditions Fayard), Nicolas Pouvreau-Monti entend bousculer ce qu’il décrit comme un déni persistant autour de l’immigration en France. S’appuyant sur des données issues de l’INSEE, d’Eurostat ou de l’OCDE, il conteste les discours dominants et évoque une accélération migratoire inédite, aux conséquences économiques, sociales et démographiques majeures.