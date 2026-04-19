"IMMIGRATION : MYTHES ET REALITES"
19 avril 2026
Immigration massive : la France face au déni des chiffres - Entretien avec Nicolas Pouvreau-Monti
Dans son livre "Immigration, Mythes et réalités" (publié aux éditions Fayard), Nicolas Pouvreau-Monti entend bousculer ce qu’il décrit comme un déni persistant autour de l’immigration en France. S’appuyant sur des données issues de l’INSEE, d’Eurostat ou de l’OCDE, il conteste les discours dominants et évoque une accélération migratoire inédite, aux conséquences économiques, sociales et démographiques majeures.
13 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESimmigration , Nicolas Pouvreau-Monti , Immigration mythes et réalités , Fayard , chiffres , données , statistiques , Observatoire de l’Immigration et de la démographie , France , frontières , asile , droit d'asile , Italie , Royaume-Uni , Emmanuel Macron , regroupement familial , Valéry Giscard d'Estaing , Algérie , Afrique , Afghanistan , migrants , réfugiés
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.