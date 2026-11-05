POINT DE SITUATION
5 novembre 2026
Hystérie antifa et réel criminel
Une Macronie aux abois, et ceux réduits à l'espoir de lui survivre, ont pour dernière arme les (toujours plus stridents) médias à leur solde ; comme ultime cartouche, disqualifier la droite nationale par accusation de racisme-nazisme.
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THEMATIQUESTribunes
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.