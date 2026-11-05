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Des manifestants agitent un drapeau « antifa » près d’une pancarte sur laquelle est inscrit « La racaille est à l’Élysée », à Paris, le 7 septembre 2024.
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POINT DE SITUATION

5 novembre 2026

Hystérie antifa et réel criminel

Une Macronie aux abois, et ceux réduits à l'espoir de lui survivre, ont pour dernière arme les (toujours plus stridents) médias à leur solde ; comme ultime cartouche, disquali­fier la droite nationale par accusation de racisme-nazisme.

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MOTS-CLES

Criminalité , délinquance , pillages , émeutes , narcotrafic , stupéfiants , homicides

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 