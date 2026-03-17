ATLANTICO BUSINESS
17 mars 2026
Malgré la guerre en Iran, les indices boursiers sont repartis à la hausse, en attendant un signal des banques centrales ?
Les opérateurs de marché, à Paris comme à New York, ont commencé la semaine avec l’idée que le conflit au Moyen-Orient serait de courte durée. Ils s’attendent à ce que Donald Trump réussisse à mettre en place une coalition autour de la question iranienne, mais ils espèrent surtout que les grandes banques centrales — la Fed, la BCE, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre — partageront le même diagnostic sur la situation économique et adopteront des orientations de politique monétaire relativement convergentes.
4 min de lecture
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.