BRAS DE FER

Guerre commerciale : Trump introduit une nouvelle arme à son arsenal douanier et voilà comment elle pourrait tourner à la destruction massive mutuelle

Après les droits de douane, Donald Trump ouvre un nouveau front dans sa guerre commerciale : celui des interdictions d’importation. En s’appuyant sur une disposition juridique jamais utilisée jusqu’ici, le président américain pourrait aller jusqu’à l’embargo de certains produits canadiens, avant éventuellement de viser d’autres partenaires.