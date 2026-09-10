BRAS DE FER
10 septembre 2026
Guerre commerciale : Trump introduit une nouvelle arme à son arsenal douanier et voilà comment elle pourrait tourner à la destruction massive mutuelle
Après les droits de douane, Donald Trump ouvre un nouveau front dans sa guerre commerciale : celui des interdictions d’importation. En s’appuyant sur une disposition juridique jamais utilisée jusqu’ici, le président américain pourrait aller jusqu’à l’embargo de certains produits canadiens, avant éventuellement de viser d’autres partenaires.
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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