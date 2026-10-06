MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
6 octobre 2026
Grande Sécu : au PS, on promet de changer le payeur, pas de payer la facture
Lors du dernier débat de la primaire de la gauche, dimanche 4 octobre, Jérôme Guedj a une nouvelle fois mis en avant l’une des propositions phares de sa campagne : la création d’une « Sécurité sociale intégrale », présentée comme permettant de couvrir la totalité des frais de santé.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).