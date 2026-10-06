MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Grande Sécu : au PS, on promet de changer le payeur, pas de payer la facture

Lors du dernier débat de la primaire de la gauche, dimanche 4 octobre, Jérôme Guedj a une nouvelle fois mis en avant l’une des propositions phares de sa campagne : la création d’une « Sécurité sociale intégrale », présentée comme permettant de couvrir la totalité des frais de santé.