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Les candidats aux primaires du Parti socialiste (PS) et du Parti de la place publique (PP) en vue de l'élection présidentielle française de 2027 (de gauche à droite) : Olivier Faure, Emmanuel Maurel, Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann et Jérôme Guedj, posent avant le début d'un débat diffusé en direct sur France 2 et France Inter, à la Maison de la Radio et de la Musique, siège de Radio France, à Paris, le 1er octobre 2026.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

6 octobre 2026

Grande Sécu : au PS, on promet de changer le payeur, pas de payer la facture

Lors du dernier débat de la primaire de la gauche, dimanche 4 octobre, Jérôme Guedj a une nouvelle fois mis en avant l’une des propositions phares de sa campagne : la création d’une « Sécurité sociale intégrale », présentée comme permettant de couvrir la totalité des frais de santé.

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MOTS-CLES

Grande Sécu , sécurité sociale , PS , Jérôme Guedj , payeur , déficit , Santé , Politique , vieillissement démographique , réforme structurelle

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).