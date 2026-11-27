DENI
27 novembre 2026
France 2027 : budget introuvable, croissance nulle... et la taxe Zucman pour nous achever
Rejeté à l’unanimité par l’Assemblée, le budget 2027 s’enfonce dans la déroute tandis que le déficit glisse vers 5,9 % et que l’économie recule. Pendant que les patrons de « Trop, c’est trop » exigent enfin qu’on parle de croissance, la taxe Zucman reste plébiscitée malgré les failles académiques et le constat que son soutien repose moins sur la justice que sur l’envie.
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Ce fut violent et on s'en souvient encore : le 4 novembre dernier, l'Assemblée nationale rejetait à l'unanimité la partie recettes du budget 2027, par 458 voix contre zéro.
Envoyé au Sénat dans sa version initiale, ce budget est maintenant en discussion, pendant que la trajectoire de déficit glisse de 5 % à 5,9 % du PIB et que l'économie française enregistre un recul de 0,1 % au troisième trimestre.
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