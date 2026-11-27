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France 2027 : budget introuvable, croissance nulle... et la taxe Zucman pour nous achever

Rejeté à l’unanimité par l’Assemblée, le budget 2027 s’enfonce dans la déroute tandis que le déficit glisse vers 5,9 % et que l’économie recule. Pendant que les patrons de « Trop, c’est trop » exigent enfin qu’on parle de croissance, la taxe Zucman reste plébiscitée malgré les failles académiques et le constat que son soutien repose moins sur la justice que sur l’envie.