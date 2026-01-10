Fini le binge drinking, la génération Z se livre aux délices du sans alcool

Jean-Marie Cardebat est professeur à l'Université de Bordeaux et affiié à l'INSEEC Grande Ecole. Il y pilote la chaire Vins & Spiritueux. Il est président de l'Association européenne des économistes du vin (EuAWE), membre de la délégation française à l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et chercheur associé dans plusieurs universités étrangères. Il a récemment publié "L'Economie du Vin" aux éditions de La Découverte.