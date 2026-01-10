©
Vin. (Image d'illustration)
ALCOOL A L'EPREUVE
10 janvier 2026
Fini le binge drinking, la génération Z se livre aux délices du sans alcool
Le mindful drinking traduit une rupture silencieuse mais profonde : l’alcool n’est plus un réflexe social, il devient un choix conscient, encadré par la santé, le bien-être et le contrôle de soi.
10 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Jean-Marie Cardebat est professeur à l'Université de Bordeaux et affiié à l'INSEEC Grande Ecole. Il y pilote la chaire Vins & Spiritueux. Il est président de l'Association européenne des économistes du vin (EuAWE), membre de la délégation française à l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et chercheur associé dans plusieurs universités étrangères. Il a récemment publié "L'Economie du Vin" aux éditions de La Découverte.
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.
Populaires
Jean-Marie Cardebat est professeur à l'Université de Bordeaux et affiié à l'INSEEC Grande Ecole. Il y pilote la chaire Vins & Spiritueux. Il est président de l'Association européenne des économistes du vin (EuAWE), membre de la délégation française à l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et chercheur associé dans plusieurs universités étrangères. Il a récemment publié "L'Economie du Vin" aux éditions de La Découverte.
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.