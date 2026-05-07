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Donald Trump Marco Rubio et JD Vance à la Maison Blanche.
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GUERRE EN IRAN

7 mai 2026

Fin de l’opération Epic Fury : ce nouveau Moyen-Orient qui émerge avec ou sans vainqueur militaire évident

« L’opération Epic Fury est terminée », a déclaré mercredi le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio, même si les combats peuvent reprendre à tout moment contre l’Iran, selon Donald Trump. En attendant, le conflit a entrainé l'émergence d’un nouveau Moyen-Orient.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , moyen orient , Détroit d'Ormuz , Liban , Israël , Hezbollah , Syrie , houthis , France , Charles de Gaulle , États-Unis , Iran , régime iranien , diplomatie , paix , Marco Rubio , Donald Trump , epic fury

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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