Fabien Roussel lors du sommet de la construction organisé par la Fédération française du bâtiment (FFB) à Paris, le 21 octobre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le journalisme est un beau métier quand il s’exerce dans le souci de la vérité. On s’informe pour informer le lecteur, l’auditeur et le téléspectateur. En croisant autant que possible les sources.

Il y a, hélas, une autre forme de journalisme. Elle consiste à s’abreuver à une marmite où mijote une potion magique. Celles des Gaulois était secrète. Voici la composition de celle-ci : un zeste d’indigénisme, un chouïa d’anticolonialisme, un peu de viande halal et du tapioca venu d’Afrique.

Cette potion, éminemment progressiste, a fait merveille il y a 48h sur LCI. L’invité était Christophe Castaner. Une journaliste l’a interpellé : « Fabien Roussel est applaudi par la droite et par l’extrême-droite : et ça dit quoi ? ». La question concernait les propos du patron du PC sur la viande, le fromage et le vin.

Castaner a répondu : « je connais Fabien Roussel. C’est un honnête homme. Moi aussi j’aime la viande, le fromage et le vin français ». Le malheureux, que n’avait-il pas dit là ! Il s’est mis à dos Sandrine Rousseau pour qui le couscous est le plat préféré des Français.

Nous nous abstiendrons de féliciter Castaner. De crainte que la journaliste de LCI lui rapproche d’être applaudi par la droite et l’extrême-droite.

