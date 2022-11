Europe ou Russie, qui va perdre la guerre de l’énergie ?

Le président russe Vladimir Poutine et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'un sommet de paix sur la Libye à Berlin, le 19 janvier 2020.

Atlantico : La Russie nous a tendu un piège énergétique, mais serait-il possible que ce soit finalement elle qui tombe le plus durement dedans ?

Damien Ernst : La Russie envoyait avant la crise 1500 TWh, c’est aujourd’hui environ plus de 1000 de moins. Et ils ne peuvent pas envoyer cette quantité sur d’autres marchés. Mais pour l’instant, ils compensent cette perte de volume vendu par des prix plus élevés. Donc ils continuent de gagner plus d'argent qu'avant.

Entre l’Europe et la Russie, qui est le plus susceptible de perdre la guerre de l’énergie ? Et pourquoi ?

Si notre hiver est doux, comme octobre l’a été, avec des anomalies saisonnières, nous pouvons terminer l’hiver avec des réserves de gaz significativement élevées, jusqu’à 50% de réserves. Cela nous laisserait la possibilité de les remplir complètement pour l’hiver prochain. Cela se traduirait par une forte diminution des prix pour cet hiver et le prochain. Un hiver froid nous mettrait inversement dans une situation très inquiétante. Même si tout se passe bien, le gaz restera sans doute au dessus de 60-70 euros du MWh à moyen terme. C’est trois fois plus qu’avant la crise Covid. Donc si victoire européenne il y a, elle sera en demi-teinte.

A plus long terme, le prix du gaz va sans doute progressivement revenir à un niveau proche d’avant le Covid, mais restera quand même un peu plus élevé. Et les Russes gagneront sans doute moins qu’avant car ce prix plus élevé ne compensera pas la perte d'argent liée à la diminution des volumes vendus à l'Europe. Mais la Russie a encore une arme, le pétrole et plus spécifiquement le diesel. La Russie pourrait créer une crise du diesel qui mettrait à mal les économies occidentales en suspendant une partie des exportations de ce dernier.

Quelle pourrait être la nouvelle donne du secteur de l’énergie, après la guerre en Ukraine ?

L’Europe va sans doute importer beaucoup plus de LNG, probablement développer des projets de pipeline avec l’Afrique du Nord, l'Azerbaïdjan, etc. La Russie va peut-être essayer de développer plus de terminaux LGN pour envoyer plus de gaz vers l’Asie.

À Lire Aussi

Factures records pour le remplissage des réserves mais gaz désormais à prix négatif : que se passe-t-il vraiment sur ce marché ?