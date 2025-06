GAZA

Israël a-t-il d’autre choix que de réoccuper Gaza ?

Alors que la guerre à Gaza s’enlise et que les positions politiques se raidissent en Europe, les débats autour du conflit laissent place à l’émotion, aux postures morales… et à une impuissance stratégique. Derrière l’indignation, les appels au cessez-le-feu et les menaces de sanctions, une question reste évitée : que faire du Hamas ? Cette chronique, volontairement centrée sur les dimensions militaires, tente de dépasser les slogans pour poser les termes d’un débat trop souvent escamoté, celui d’une solution réaliste, durable, et assumée pour l’après-guerre.