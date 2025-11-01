POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Richesse. (Image d'illustration)

Richesse. (Image d'illustration)

© Reuters

ET PENDANT QUE LA FURIE FISCALE BAT SON PLEIN

1 novembre 2025

Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était

La France compte toujours plus de « millionnaires »… sur le papier. Gonflé par l’immobilier et la Bourse, ce patrimoine surtout illiquide ne dit rien du pouvoir d’achat réel. Entre IFI, coût de la vie et salaires stagnants, l’enrichissement relève souvent de l’effet d’optique plutôt que d’un gain de niveau de vie.

Photo of Thomas Carbonnier
Photo of Philippe Crevel
Thomas Carbonnier Go to Thomas Carbonnier page et Philippe Crevel Go to Philippe Crevel page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Carbonnier image
Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

Philippe Crevel image
Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Populaires

1Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
2Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
3Naissance du “super-IFI” : une alliance surprise relance le spectre de l’ISF
4Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
5ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
6Contre-budget : ces 36 milliards d’économies prévues par le RN… qui seraient dures à réaliser
7Apple vieillit, ignore les miracles de l’IA, mais reste sur le podium boursier. Cherchez l’erreur ?