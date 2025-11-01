Richesse. (Image d'illustration)
ET PENDANT QUE LA FURIE FISCALE BAT SON PLEIN
1 novembre 2025
Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
La France compte toujours plus de « millionnaires »… sur le papier. Gonflé par l’immobilier et la Bourse, ce patrimoine surtout illiquide ne dit rien du pouvoir d’achat réel. Entre IFI, coût de la vie et salaires stagnants, l’enrichissement relève souvent de l’effet d’optique plutôt que d’un gain de niveau de vie.
13 min de lecture
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
