SALUBRITE PUBLIQUE
20 octobre 2026
État piraté par des minorités idéologiques : et si l’heure de restaurer le principe de neutralité des agents du service public avait sonné ?
Un drapeau LGBT sur une mairie, une enseignante qui appelle ses élèves à manifester contre une loi, un syndicat de magistrats jamais vraiment inquiété après l’affaire du « Mur des cons » : les exemples de manquements à la neutralité s’accumulent, sans jamais vraiment de sanction à la hauteur. La règle existe, la jurisprudence aussi, mais l’administration, par conformisme ou par lâcheté, préfère le silence. Restaurer l’autorité de l’État passe-t-il d’abord par celle des ministres sur leurs propres fonctionnaires ?
16 min de lecture
MOTS-CLESFonction publique , Justice , Éducation nationale , université , laïcité , État , 17 octobre
THEMATIQUESPolitique
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.
Populaires
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.