SALUBRITE PUBLIQUE

État piraté par des minorités idéologiques : et si l’heure de restaurer le principe de neutralité des agents du service public avait sonné ?

Un drapeau LGBT sur une mairie, une enseignante qui appelle ses élèves à manifester contre une loi, un syndicat de magistrats jamais vraiment inquiété après l’affaire du « Mur des cons » : les exemples de manquements à la neutralité s’accumulent, sans jamais vraiment de sanction à la hauteur. La règle existe, la jurisprudence aussi, mais l’administration, par conformisme ou par lâcheté, préfère le silence. Restaurer l’autorité de l’État passe-t-il d’abord par celle des ministres sur leurs propres fonctionnaires ?