ATLANTICO BUSINESS
21 mars 2026
Et si les tensions politiques traduisaient en réalité l’impossibilité de la France à générer de la croissance et de la prospérité…
Municipales 2026 : derrière le chaos des alliances et des affrontements politiques, un grand absent s’impose, celui de l’économie réelle et des acteurs libéraux, dans une France qui peine à produire assez de richesse pour apaiser ses fractures.
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MOTS-CLESbusiness , Politique , tensions , subventions , entreprises , aides sociales , gauche , droite , centre
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.