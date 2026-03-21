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Drapeau français. (Image d'illustration)
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ATLANTICO BUSINESS

21 mars 2026

Et si les tensions politiques traduisaient en réalité l’impossibilité de la France à générer de la croissance et de la prospérité…

Municipales 2026 : derrière le chaos des alliances et des affrontements politiques, un grand absent s’impose, celui de l’économie réelle et des acteurs libéraux, dans une France qui peine à produire assez de richesse pour apaiser ses fractures.

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MOTS-CLES

business , Politique , tensions , subventions , entreprises , aides sociales , gauche , droite , centre

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.