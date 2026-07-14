DEFILE DU 14 JUILLET

Et si l’armée était le seul endroit où l’on est encore capable de penser anticipation en France ?

Drones, missiles hypersoniques, guerre cyber, intelligence artificielle : quand le chef d'état-major des armées esquisse la France de 2040 à la Sorbonne, le contraste avec le reste de la classe politique est saisissant. L'armée française est peut-être la dernière grande institution à penser encore en décennies plutôt qu'en cycles électoraux. Décryptage.