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Le président français Emmanuel Macron (à droite) et le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, observent un exercice de manœuvre militaire près de la base du 5e régiment de cuirassiers, aux abords de la Cité militaire Zayed, le 22 décembre 2025.
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DEFILE DU 14 JUILLET

14 juillet 2026

Et si l’armée était le seul endroit où l’on est encore capable de penser anticipation en France ?

Drones, missiles hypersoniques, guerre cyber, intelligence artificielle : quand le chef d'état-major des armées esquisse la France de 2040 à la Sorbonne, le contraste avec le reste de la classe politique est saisissant. L'armée française est peut-être la dernière grande institution à penser encore en décennies plutôt qu'en cycles électoraux. Décryptage.

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MOTS-CLES

Armée française , Défense , anticipation , prospective , avenir , conflits hybrides , drones , Intelligence Artificielle , administration , État , régalien , planification , Red Team Defense

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

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Olivier Passot
Général

Le général Olivier Passot, chercheur associé à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem) à Lyon, officier de liaison de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) de 2018 à 2019 et spécialiste du Moyen-Orient.

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- Damien -

Damien est un ancien officier du renseignement, expert en gestion de crise et en géopolitique, avec une spécialisation pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Il s'exprime sous pseudonyme.