Best-Of du 23 au 29 août

Politiqueil y a 12 heures
Le président du parti de droite Les Républicains (LR), ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau (à droite), le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale Laurent Wauquiez (2e à gauche), le président du groupe Les Républicains au Sénat Mathieu Darnaud (à gauche) et le premier vice-président exécutif des Républicains François-Xavier Bellamy (2e à droite) font une déclaration aux journalistes après avoir participé à une réunion avec la Première ministre française, dans le cadre des consultations politiques à l’Hôtel de Matignon à Paris, le 2 septembre 2025, une semaine avant le vote de confiance de l’Assemblée nationale.
Unis

Et puisque la gauche le fait à n’importe quel prix moral, l’heure de l’union des droites doit-elle venir ? 5 arguments pour, 5 arguments contre

L’union des droites séduit sur le papier : additionner les 30 à 35 % du RN aux 10 à 15 % de LR ouvrirait la voie à une majorité. Mais l’histoire de la Ve République rappelle que les alliances profitent toujours au plus fort, au détriment des plus faibles. Si Marine Le Pen et Jordan Bardella paraissent incontournables, l’expérience et la dynamique de Bruno Retailleau offrent à LR une carte à jouer. La faisabilité de cette alliance dépend donc moins des chiffres que des équilibres de force et de crédibilité.

avec Philippe d'IribarneetRaul Magni BertonetLuc GrasetChristophe BoutinetClément Macchi
author imagePhilippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

author imageLuc Gras

Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.

author imageChristophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

author imageClément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

