Et puisque la gauche le fait à n’importe quel prix moral, l’heure de l’union des droites doit-elle venir ? 5 arguments pour, 5 arguments contre
L’union des droites séduit sur le papier : additionner les 30 à 35 % du RN aux 10 à 15 % de LR ouvrirait la voie à une majorité. Mais l’histoire de la Ve République rappelle que les alliances profitent toujours au plus fort, au détriment des plus faibles. Si Marine Le Pen et Jordan Bardella paraissent incontournables, l’expérience et la dynamique de Bruno Retailleau offrent à LR une carte à jouer. La faisabilité de cette alliance dépend donc moins des chiffres que des équilibres de force et de crédibilité.