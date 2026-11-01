CHEVAL DE TROIE

Tapis rouge pour Pékin : l’Espagne de Pedro Sánchez, cheval de Troie de la Chine en Europe ?

Quatre visites à Xi Jinping en quatre ans, gigafactories de batteries, usines automobiles : Madrid assume un rapprochement avec Pékin qui agace Paris, Berlin et Bruxelles. Pour l’économiste libéral espagnol Daniel Lacalle, ce pari n’a rien de rationnel. Derrière les promesses d’emplois, la Chine s’offre une porte d’entrée dans le marché unique et un label européen pour ses produits.