CHEVAL DE TROIE
1 novembre 2026
Tapis rouge pour Pékin : l’Espagne de Pedro Sánchez, cheval de Troie de la Chine en Europe ?
Quatre visites à Xi Jinping en quatre ans, gigafactories de batteries, usines automobiles : Madrid assume un rapprochement avec Pékin qui agace Paris, Berlin et Bruxelles. Pour l’économiste libéral espagnol Daniel Lacalle, ce pari n’a rien de rationnel. Derrière les promesses d’emplois, la Chine s’offre une porte d’entrée dans le marché unique et un label européen pour ses produits.
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MOTS-CLESéconomie , Chine , Espagne , Espagne Chine , Pedro Sánchez Chine , investissements chinois Espagne , cheval de troie chinois , marché unique européen , dumping chinois , made in China , Daniel Lacalle , Xi Jinping , relations UE-Chine , voitures électriques chinoises , Union européenne , Pedro Sánchez , commerce international , industrie , géopolitique
THEMATIQUESEconomie
Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.
Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.