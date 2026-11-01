POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président chinois Xi Jinping serre la main du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Pékin.
See image caption
See copyright

CHEVAL DE TROIE

1 novembre 2026

Tapis rouge pour Pékin : l’Espagne de Pedro Sánchez, cheval de Troie de la Chine en Europe ?

Quatre visites à Xi Jinping en quatre ans, gigafactories de batteries, usines automobiles : Madrid assume un rapprochement avec Pékin qui agace Paris, Berlin et Bruxelles. Pour l’économiste libéral espagnol Daniel Lacalle, ce pari n’a rien de rationnel. Derrière les promesses d’emplois, la Chine s’offre une porte d’entrée dans le marché unique et un label européen pour ses produits.

Photo of Daniel Lacalle
Daniel Lacalle Go to Daniel Lacalle page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

économie , Chine , Espagne , Espagne Chine , Pedro Sánchez Chine , investissements chinois Espagne , cheval de troie chinois , marché unique européen , dumping chinois , made in China , Daniel Lacalle , Xi Jinping , relations UE-Chine , voitures électriques chinoises , Union européenne , Pedro Sánchez , commerce international , industrie , géopolitique

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Daniel Lacalle image
Daniel Lacalle
Economiste

Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.

Populaires

1A Trappes, l’hommage aux victimes détourné
2Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
3Nuit de terreur pour Halloween : les émeutes d’octobre 2026 sont-elles la réplique européenne au 7 octobre 2023 ?
4Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
5Ursula von der Leyen veut inventer l’hyper présidence de la Commission européenne
6SOS croissance disparue, la France victime d’elle-même… et de la BCE
7L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne