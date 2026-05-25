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Édouard Philippe quitte les bureaux de vote après avoir voté lors du second tour des élections municipale de 2026 au Havre, le 22 mars 2026.
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EAU TIEDE

25 mai 2026

Edouard Philippe, candidat de l’ordre ancien face au volcan français

Rassembler "de la droite conservatrice à la gauche mitterrandienne", reculer l'âge de la retraite à 67 ans, mener une politique de l'offre assumée : Édouard Philippe a une théorie électorale cohérente. Mais dans une France fracturée qui cherche soit l'apaisement soit la rupture, être le candidat le moins inquiétant n'est pas toujours suffisant pour gagner — et encore moins pour gouverner.

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , C dans l'air , droite , gauche , Politique , élection présidentielle 2027 , politique de l'offre , Marine Le Pen , RN , vote de rejet , barrage , candidat , programme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Cautrès

Bruno Cautrès est chercheur CNRS et a rejoint le CEVIPOF en janvier 2006. Ses recherches portent sur l’analyse des comportements et des attitudes politiques. Au cours des années récentes, il a participé à différentes recherches françaises ou européennes portant sur la participation politique, le vote et les élections. Il a développé d’autres directions de recherche mettant en évidence les clivages sociaux et politiques liés à l’Europe et à l’intégration européenne dans les électorats et les opinions publiques. Il est notamment l'auteur de Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? (éditions de La Documentation Française, 2014) et Histoire d’une révolution électorale (2015-2018) avec Anne Muxel (Classiques Garnier, 2019).

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Luc Gras

Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.