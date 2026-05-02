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Emmanuel Macron, Roland Lescure et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher écoutent Olivier Andries, le directeur général de Safran, lors d'une visite du site de production de moteurs d'avions de Safran à Villaroche, près de Paris.
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ATLANTICO BUSINESS

2 mai 2026

Économie française : la croissance zéro au 1er trimestre, une bombe à retardement pour 2027

Contre toute attente, le PIB a complètement stagné au premier trimestre de l’année. Dans le contexte actuel, cette croissance zéro hypothèque l’objectif de 0,9 % sur le budget 2026 et constitue une véritable bombe à retardement pour 2027, année présidentielle.

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MOTS-CLES

économie , France , croissance , bombe à retardement , 2027 , élection présidentielle de 2027 , entreprises , productivité , PIB , industrie , crise économique , Budget , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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