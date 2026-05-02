ATLANTICO BUSINESS
2 mai 2026
Économie française : la croissance zéro au 1er trimestre, une bombe à retardement pour 2027
Contre toute attente, le PIB a complètement stagné au premier trimestre de l’année. Dans le contexte actuel, cette croissance zéro hypothèque l’objectif de 0,9 % sur le budget 2026 et constitue une véritable bombe à retardement pour 2027, année présidentielle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.