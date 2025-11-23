ASPIRATIONS DES MILITANTS

23 novembre 2025

L’écologie, cette bataille perdue par la droite auprès de ses propres électeurs… ou pas

Les électeurs de droite sont bien plus intéressés par l'écologie que leurs dirigeants, selon une étude de l’association Parlons Climat, réalisée par l’institut Kantar. Plus de 8 électeurs LR sur 10 se disent favorables à des mesures écologiques, comme la réduction de l’usage des pesticides ou le renforcement des aides à la rénovation énergétique pour les ménages modestes.