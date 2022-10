Diesel, nucléaire, automobile, logement... Le poids de l’écologie radicale pourrait mener la France au fiasco

Des militants d’Extinction Rébellion lors d’une action à Paris dans le quartier de La Défense.

Le poids des mouvements écologistes français soutenus par la gauche a sans doute créé une situation économique et sociale qui va devenir insupportable. Un peu comme en Allemagne où les Verts ont conduit le modèle allemand dans le piège du gaz russe.

L’Allemagne, dont toute l’Europe a vanté l’efficacité de son économie pendant les 20 dernières années, a évidemment profité des réformes de structure engagées par les lois Hartz entre 2002 et 2005. Ces lois ont modifié les conditions de l’assurance chômage, des systèmes de retraite et de l’assurance maladie. Elles ont incontestablement participé à l’amélioration de la productivité de l’industrie allemande et par conséquent, de sa compétitivité à un moment où la mondialisation s’est accélérée. Mais ce qu’on ne dit pas, c’est qu’au même moment, la gouvernance allemande a cédé aux « Verts » dont elle avait besoin pour faire sa majorité, une modification radicale de sa politique énergétique. C’est à ce moment-là que l’Allemagne a fermé ses centrales nucléaires et a engagé une conversion de son système de production vers des sources d’énergies renouvelables: le soleil et l’éolien. Mais comme aucune de ces sources ne peut garantir une régularité d’approvisionnement (faute de soleil et de vent), il a bien fallu s’assurer d’autres sources d’énergie. D’où le gaz. C’est à ce moment-là que la Russie est entrée avec un lobbying incroyablement efficace au cœur de la classe politique allemande (et notamment les Verts) et une offre de prix imbattable qui a séduit l’industrie d’outre-Rhin.

C’est à ce moment-là que la Russie est devenue le premier fournisseur d’énergie en Allemagne (60 % de ses besoins) à des conditions qui garantissaient sa compétitivité.Le lobbying des Russes via l’Allemagne a d’ailleurs contaminé une partie de l’Europe du Nord et encouragé partout les écologistes dans leur radicalité à s’opposer au pétrole et au nucléaire.

Le problème, c’est qu’aujourd’hui, l’Allemagne se retrouve complètement coincée en découvrant le projet politique que les Russes préparaient.Projet inacceptable. Donc les Allemands se retournent vers les Européens qu’ils appellent à l’aide pour trouver des sources alternatives et même relancer les chantiers nucléaires. Un comble. Même Greta Thunberga reconnu qu’il fallait peut-être changer d’orientation.

Alors la situation française est très différente mais elle est également au bord du fiasco. Pour deux raisons majeures :

La première, c’est que sous la pression des écologistes, les gouvernements de gauche, notamment, ont impulsé une mutation environnementale très rapide et très radicale en se fixant des objectifs qui vont obliger à bouleverser beaucoup de secteurs industriels, avec la disparition programmée de la voiture thermique (diesel et essence) dans les 15 années qui viennent, avec l’isolation obligatoire de plus de la moitié des logements. Ces objectifs-là sont absolument impossibles à atteindre, sauf à tuer des secteurs entiers (l’industrie automobile par exemple) et provoquer des augmentations de prix insupportables.

La deuxième raison, c’est que notre parc de centrales nucléaires qui a été paralysé pendant des années ne pourra pas satisfaire nos approvisionnements en électricité en toute indépendance. Il faudra donc ouvrir des centrales fonctionnant au diesel ou au gaz en attendant.

La France a deux sources d’électricité principales: le nucléaire et l’hydraulique. Les énergies renouvelables resteront, qu’on le veuille ou non, marginales si on veut maintenir une croissance économique. Le problème est là, parce que beaucoup d’écologistes militent pour une croissance zéro, ou même une décroissance. Les mêmes écologistes n’ont aucune solution pour gérer les conséquences sociales et politiques de la décroissance dans un cadre démocratique.

Le climat qui s’est installé en France depuis quelque mois est certes aggravé par les risques de la guerre en Ukraine, mais ce climat est un effet de la situation politique piégée par les écologistes et une gauche plus radicale que responsable. Tous les secteurs qui sont socialement tentés par la grève générale sont des secteurs menacés par la mutation écologique et son agenda: les compagnies pétrolières n’ont aucune raison d’investir dans la raffinerie si dans 15 ans, elles ne vendent plus d’essence ou de pétrole. Dans le nucléaire, la moitié des centrales sont à l’arrêt parce qu'on ne les pas entretenus puisqu'on ne leur donnait pas d’avenir. L’industrie automobile et toutes les filières ont les nerfs à fleur de peau puisque les écolos les ont condamnées. Quant aux services publics, ils peuvent être tentés de faire grève, ou du moins leurs chefs syndicaux, puisqu’ils entrent en campagne électorale.

La situation est d’autant plus inquiétante que cette grogne et cette rogne qui perturbent tous les rouages de la société possède des relais au parlement avec les mouvements extrémistes ou populistes qui ne sont pas à une contradiction près.