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Des billets de banque japonais de 10 000 yens et de 100 dollars américains à Tokyo. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

31 octobre 2026

Dette française : le Japon nous montre que le danger n’est pas le chiffre, mais le prix du temps

La France n’est pas le Japon et elle n’est pas au bord du défaut. Mais la comparaison entre les deux pays permet de comprendre pourquoi une dette élevée peut rester supportable pendant longtemps et pourquoi elle peut aussi devenir progressivement une contrainte majeure lorsque la confiance des prêteurs s’érode.

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MOTS-CLES

la France , Japon , dette , Faillite

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Ginder

Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026

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