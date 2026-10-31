POINT DE VUE

Dette française : le Japon nous montre que le danger n’est pas le chiffre, mais le prix du temps

La France n’est pas le Japon et elle n’est pas au bord du défaut. Mais la comparaison entre les deux pays permet de comprendre pourquoi une dette élevée peut rester supportable pendant longtemps et pourquoi elle peut aussi devenir progressivement une contrainte majeure lorsque la confiance des prêteurs s’érode.