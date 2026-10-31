POINT DE VUE
31 octobre 2026
Dette française : le Japon nous montre que le danger n’est pas le chiffre, mais le prix du temps
La France n’est pas le Japon et elle n’est pas au bord du défaut. Mais la comparaison entre les deux pays permet de comprendre pourquoi une dette élevée peut rester supportable pendant longtemps et pourquoi elle peut aussi devenir progressivement une contrainte majeure lorsque la confiance des prêteurs s’érode.
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MOTS-CLESla France , Japon , dette , Faillite
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026