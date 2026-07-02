250E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE AMERICAINE

Des États-Unis à l'Europe : quand les juges suprêmes redessinent la démocratie

En redéfinissant les pouvoirs présidentiels face aux agences fédérales, la Cour suprême américaine ne cède pas à une loyauté partisane envers Donald Trump. Elle applique une doctrine constitutionnelle profonde dans un système politique bloqué par la polarisation.