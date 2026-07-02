250E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE AMERICAINE
2 juillet 2026
Des États-Unis à l'Europe : quand les juges suprêmes redessinent la démocratie
En redéfinissant les pouvoirs présidentiels face aux agences fédérales, la Cour suprême américaine ne cède pas à une loyauté partisane envers Donald Trump. Elle applique une doctrine constitutionnelle profonde dans un système politique bloqué par la polarisation.
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THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.