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Le motif d'une pièce d'or commémorative marquant le 250e anniversaire des États-Unis — approuvé par la Commission des beaux-arts des États-Unis — devant une photo du président américain Donald Trump.
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250E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE AMERICAINE

2 juillet 2026

Des États-Unis à l'Europe : quand les juges suprêmes redessinent la démocratie

En redéfinissant les pouvoirs présidentiels face aux agences fédérales, la Cour suprême américaine ne cède pas à une loyauté partisane envers Donald Trump. Elle applique une doctrine constitutionnelle profonde dans un système politique bloqué par la polarisation.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , juges , démocratie , Donald Trump , élites , Congrès

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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