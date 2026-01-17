©
"LA REPUBLIQUE DES JUGES"
17 janvier 2026
Derrière la mise en cause des politiques, la nécessité de remettre les juges à leur place
Les décisions récentes de justice visant Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen révèlent une dérive préoccupante : l’irruption des juges dans le champ politique. En prononçant des exécutions provisoires à fort impact électoral, la justice ne se contente plus de dire le droit, elle influe sur la souveraineté populaire. Bertrand Saint-Germain vient de publier "La République des juges contre la Nation Et comment en sortir", aux éditions du Verbe Haut.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
