PROBLEME GENERATIONNEL

Derrière la fatigue dénoncée par les lycéens, un burn-out cognitif ?

Toutes les 47 secondes, contre 150 en 2003, c’est le rythme auquel le cerveau adolescent change aujourd’hui de contexte attentionnel. Face à des cours de 55 minutes qui exigent l’inverse, rester concentré, tolérer la frustration, suivre un raisonnement long, le choc serait presque mécanique. Ce que l’on prend pour de la paresse scolaire ressemblerait en réalité à une fatigue biologique comparable à une dette de sommeil. Et si la vraie faillite n’était pas celle des lycéens, mais celle d’un système éducatif resté sourd à ce que leur cerveau est devenu ?