MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

Dérives des finances publiques : ces solutions oubliées par les quatres experts mandatés par le gouvernement

La semaine dernière, a été publié le rapport de la mission sur la transparence des finances publiques, confiée aux économistes Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Natacha Valla et Jean-Luc Tavernier. Leur mandat était d'établir une trajectoire des finances publiques françaises « à politique inchangée. Leur conclusion est sans ambiguïté. Dans un tel scénario, le déficit public atteindrait près de 7 % du PIB en 2030, la dette dépasserait 130 % du PIB et un ajustement de l'ordre de 125 milliards d'euros serait nécessaire d'ici 2032 pour stabiliser durablement la trajectoire de la dette.