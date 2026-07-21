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La dette publique pèse lourd pour les finances publiques et l'équilibre budgétaire français.
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MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

21 juillet 2026

Dérives des finances publiques : ces solutions oubliées par les quatres experts mandatés par le gouvernement

La semaine dernière, a été publié le rapport de la mission sur la transparence des finances publiques, confiée aux économistes Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Natacha Valla et Jean-Luc Tavernier. Leur mandat était d'établir une trajectoire des finances publiques françaises « à politique inchangée. Leur conclusion est sans ambiguïté. Dans un tel scénario, le déficit public atteindrait près de 7 % du PIB en 2030, la dette dépasserait 130 % du PIB et un ajustement de l'ordre de 125 milliards d'euros serait nécessaire d'ici 2032 pour stabiliser durablement la trajectoire de la dette.

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MOTS-CLES

Modèle Social , Experts du gouvernement , dette publique , pistes de réflexion , Finances , loi de programmation militaire , retraites

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).