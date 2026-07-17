POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Bercy
See image caption
See copyright

LA FACTURE, SVP

17 juillet 2026

Dérive des finances publiques : mais QUI paie vraiment la lâcheté budgétaire française in fine ?

Depuis trente ans, les gouvernements successifs ont multiplié les promesses de redressement des finances publiques sans engager de réforme structurelle durable. Si la dette n'a cessé de progresser, cela souligne surtout les difficultés à maîtriser la dépense et à concilier impératifs budgétaires et contraintes politiques.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of Pierre Bentata
Photo of Marc de Basquiat
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page , Pierre Bentata Go to Pierre Bentata pageetMarc de Basquiat Go to Marc de Basquiat page

17 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

finances publiques , France , dette , Economie , gouvernement , Ministere de l'economie , Bercy , Chirac , Hollande , macron , Sarkozy , Budget , Etat Français , Politique

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Marc de Basquiat image
Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 