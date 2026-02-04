POLITIQUE
Marine Le Pen arrive au Palais de Justice à Paris pour son procès en appel sur des accusations de détournement de fonds publics européens dans une affaire présumée de faux emplois au Parlement européen, le 3 février 2026.

Marine Le Pen arrive au Palais de Justice à Paris pour son procès en appel sur des accusations de détournement de fonds publics européens dans une affaire présumée de faux emplois au Parlement européen, le 3 février 2026.

PROCES EN APPEL DU RN

4 février 2026

Délégitimation de la justice : RN ou magistrats, à qui la plus grande faute ?

Thierry Ramonatxo, l’avocat général dans l’affaire du procès en appel des assistants parlementaires du RN, a reproché au parti de Marine Le Pen d’avoir cherché à politiser la procédure tout en mettant en cause l’impartialité des juges. Mais qui des politiques ou des magistrats a le plus affaibli l’institution aux yeux des Français ?

Pierre Steinmetz, Pascal-Pierre Garbarini et Jean-Eric Schoettl

13 min de lecture

MOTS-CLES

Marine Le Pen , procès , RN , rassemblement national , Magistrats , Justice , Thierry Ramonatxo

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Steinmetz image
Pierre Steinmetz

Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.

Pascal-Pierre Garbarini image
Pascal-Pierre Garbarini

Pascal-Pierre Garbarini est Avocat au Barreau de Paris depuis 1991. Son expertise en matière pénale lui permet d’intervenir aussi bien dans les procédures criminelles qui seront renvoyées devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle que dans les procédures délictuelles dont sont saisis les pôles spécialisés de Magistrats, le Parquet national financier ou les juridictions interrégionales spécialisées contre la criminalité et la délinquance organisée. Il accompagne ainsi dans sa défense le dirigeant d’entreprise, le cadre ainsi que la personne morale suspectés d’avoir commis des délits financiers.

Jean-Eric Schoettl image
Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

