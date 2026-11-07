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"L'Avenir en commun", le programme de LFI. (Image d'illustration)
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PROGRAMME 2027

7 novembre 2026

De quelle (nouvelle) France rêve vraiment LFI ? Radioscopie des 1000 mesures du programme Mélenchon

Avec 1 069 mesures, dont 238 nouvelles, la cinquième édition de L'Avenir en commun se veut un programme de gouvernement complet. Derrière la « Nouvelle France » mise en avant par Jean-Luc Mélenchon, l'économiste Hugo Spring-Ragain et le politologue Christophe Bouillaud passent au crible ce qui change, ce qui est chiffré et ce qui ne l'est pas : un contre-budget limité à 2027, des promesses qui montent ou reculent selon leur coût, une stratégie de dette suspendue à la BCE et un nouveau récit idéologique.

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MOTS-CLES

LFI , radioscopie , Mélenchon , programme pour 2027 , Politique , la France

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.

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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.