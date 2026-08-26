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Les besoins en sommeil varient d'une personne à l'autre, et le moment où l'on dort joue également un rôle important.
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A SAVOIR

26 août 2026

De combien de sommeil a-t-on vraiment besoin et pourquoi vous pouvez oublier la règle des huit heures

Pendant des décennies, la réponse à la question « de combien d'heures de sommeil un adulte a-t-il besoin ? » a été simple : huit heures. Cette idée remonte au milieu du XIXe siècle, époque où s'est imposé le principe de huit heures de travail, huit heures de loisirs et huit heures de sommeil.

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MOTS-CLES

Santé , sommeil , nuit , repos , quantité

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Derk-Jan Dijk

Derk-Jan Dijk (PhD, FRSB, FMedSci) est professeur émérite de sommeil et de physiologie et directeur du Surrey Sleep Research Centre à l'Université de Surrey.

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Anne Skeldon

Anne Skeldon (PhD) est professeure de mathématiques et directrice du Département de mathématiques et de physique de l'Université du Surrey. Elle codirige le Centre de biologie mathématique et computationnelle, une structure interdisciplinaire (transversale aux facultés).