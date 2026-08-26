A SAVOIR

De combien de sommeil a-t-on vraiment besoin et pourquoi vous pouvez oublier la règle des huit heures

Pendant des décennies, la réponse à la question « de combien d'heures de sommeil un adulte a-t-il besoin ? » a été simple : huit heures. Cette idée remonte au milieu du XIXe siècle, époque où s'est imposé le principe de huit heures de travail, huit heures de loisirs et huit heures de sommeil.