A SAVOIR
26 août 2026
De combien de sommeil a-t-on vraiment besoin et pourquoi vous pouvez oublier la règle des huit heures
Pendant des décennies, la réponse à la question « de combien d'heures de sommeil un adulte a-t-il besoin ? » a été simple : huit heures. Cette idée remonte au milieu du XIXe siècle, époque où s'est imposé le principe de huit heures de travail, huit heures de loisirs et huit heures de sommeil.
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Derk-Jan Dijk (PhD, FRSB, FMedSci) est professeur émérite de sommeil et de physiologie et directeur du Surrey Sleep Research Centre à l'Université de Surrey.
Anne Skeldon (PhD) est professeure de mathématiques et directrice du Département de mathématiques et de physique de l'Université du Surrey. Elle codirige le Centre de biologie mathématique et computationnelle, une structure interdisciplinaire (transversale aux facultés).
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