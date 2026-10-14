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Une femme passe devant le siège de la banque Sber, la plus grande banque de Russie, le 14 novembre 2023 à Moscou.
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PENDENT CE TEMPS, EN RUSSIE

14 octobre 2026

De 1 à 4 : l’écart vertigineux qui interroge les valorisations des marques russes

Mihaela Vata explique pourquoi les nouveaux classements des marques russes sont plus fiables comme indicateur de la notoriété des entreprises que comme simple classement des prix.

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MOTS-CLES

Russie , Vladimir Poutine , Guerre en Ukraine , économie russe , industrie , entreprises , BrandLab

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Mihaela Vata

Mihaela Vata est une experte internationale en sécurité d'entreprise.