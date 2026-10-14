PENDENT CE TEMPS, EN RUSSIE
14 octobre 2026
De 1 à 4 : l’écart vertigineux qui interroge les valorisations des marques russes
Mihaela Vata explique pourquoi les nouveaux classements des marques russes sont plus fiables comme indicateur de la notoriété des entreprises que comme simple classement des prix.
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MOTS-CLESRussie , Vladimir Poutine , Guerre en Ukraine , économie russe , industrie , entreprises , BrandLab
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Mihaela Vata est une experte internationale en sécurité d'entreprise.
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