POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche), le Premier ministre britannique Keir Starmer (deuxième à gauche), le chancelier allemand Friedrich Merz (à droite, au fond) et le président français Emmanuel Macron (à droite, au premier plan) se disent au revoir devant le 10 Downing Street après leurs entretiens dans le centre de Londres le 8 décembre 2025.

©

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche), le Premier ministre britannique Keir Starmer (deuxième à gauche), le chancelier allemand Friedrich Merz (à droite, au fond) et le président français Emmanuel Macron (à droite, au premier plan) se disent au revoir devant le 10 Downing Street après leurs entretiens dans le centre de Londres le 8 décembre 2025.

LECON A TIRER

12 décembre 2025

Crise budgétaire : l’Allemagne et le Royaume-Uni s’enferment eux aussi dans des choix insoutenables

Entre Londres et Berlin, deux modèles budgétaires longtemps opposés vacillent en même temps — pour des raisons étonnamment proches. Le budget de Keir Starmer a déclenché une tempête politique au Royaume-Uni, révélant une impasse où l’arithmétique économique pèse moins que les promesses impossibles d’un parti arrivé au pouvoir en jurant qu’il n’augmenterait pas les impôts. En Allemagne, le mythe du « frein à la dette » se fissure sous le poids du vieillissement, de la stagnation et d’une industrie en perte de vitesse. D’un côté, un gouvernement pris en étau entre l’OBR et la montée fulgurante de Reform UK ; de l’autre, une coalition contrainte d’assumer ce qu’elle refusait hier : recourir massivement à la dette. Dans ces deux pays qui se voulaient des repères de stabilité, la vérité s’impose : ce ne sont plus les règles budgétaires qui dessinent la politique, mais la politique qui se heurte à des réalités qu’aucun dogme ne permet plus de contourner.

Photo of Sophie Loussouarn
Photo of Henri de Bresson
Photo of Alexandre Delaigue
Sophie Loussouarn Go to Sophie Loussouarn page , Henri de Bresson Go to Henri de Bresson page et Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Royaume-Uni , Keir Starmer , Labour , Allemagne , Freidrich Merz , coalition , CDU , SPD , Budget

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Sophie Loussouarn image
Sophie Loussouarn

Sophie Loussouarn est spécialiste de l’histoire politique et économique du Royaume-Uni et proche du monde politique anglo-saxon.

Henri de Bresson image
Henri de Bresson

Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.

Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Populaires

1Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
2Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
3Voilà pourquoi Elon Musk se trompe en pensant que détruire l’UE sauverait l’Europe (et ça n’a rien à voir avec le fait d’être souverainiste ou fédéraliste…)
4La guerre du RN aura bien lieu
5Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
6À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
7Si la course à la présidentielle est à l’image des débats parlementaires, pour les milieux d’affaires le résultat serait catastrophique