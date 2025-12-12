LECON A TIRER

12 décembre 2025

Crise budgétaire : l’Allemagne et le Royaume-Uni s’enferment eux aussi dans des choix insoutenables

Entre Londres et Berlin, deux modèles budgétaires longtemps opposés vacillent en même temps — pour des raisons étonnamment proches. Le budget de Keir Starmer a déclenché une tempête politique au Royaume-Uni, révélant une impasse où l’arithmétique économique pèse moins que les promesses impossibles d’un parti arrivé au pouvoir en jurant qu’il n’augmenterait pas les impôts. En Allemagne, le mythe du « frein à la dette » se fissure sous le poids du vieillissement, de la stagnation et d’une industrie en perte de vitesse. D’un côté, un gouvernement pris en étau entre l’OBR et la montée fulgurante de Reform UK ; de l’autre, une coalition contrainte d’assumer ce qu’elle refusait hier : recourir massivement à la dette. Dans ces deux pays qui se voulaient des repères de stabilité, la vérité s’impose : ce ne sont plus les règles budgétaires qui dessinent la politique, mais la politique qui se heurte à des réalités qu’aucun dogme ne permet plus de contourner.