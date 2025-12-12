©
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche), le Premier ministre britannique Keir Starmer (deuxième à gauche), le chancelier allemand Friedrich Merz (à droite, au fond) et le président français Emmanuel Macron (à droite, au premier plan) se disent au revoir devant le 10 Downing Street après leurs entretiens dans le centre de Londres le 8 décembre 2025.
LECON A TIRER
12 décembre 2025
Crise budgétaire : l’Allemagne et le Royaume-Uni s’enferment eux aussi dans des choix insoutenables
Entre Londres et Berlin, deux modèles budgétaires longtemps opposés vacillent en même temps — pour des raisons étonnamment proches. Le budget de Keir Starmer a déclenché une tempête politique au Royaume-Uni, révélant une impasse où l’arithmétique économique pèse moins que les promesses impossibles d’un parti arrivé au pouvoir en jurant qu’il n’augmenterait pas les impôts. En Allemagne, le mythe du « frein à la dette » se fissure sous le poids du vieillissement, de la stagnation et d’une industrie en perte de vitesse. D’un côté, un gouvernement pris en étau entre l’OBR et la montée fulgurante de Reform UK ; de l’autre, une coalition contrainte d’assumer ce qu’elle refusait hier : recourir massivement à la dette. Dans ces deux pays qui se voulaient des repères de stabilité, la vérité s’impose : ce ne sont plus les règles budgétaires qui dessinent la politique, mais la politique qui se heurte à des réalités qu’aucun dogme ne permet plus de contourner.
11 min de lecture
MOTS-CLESRoyaume-Uni , Keir Starmer , Labour , Allemagne , Freidrich Merz , coalition , CDU , SPD , Budget
THEMATIQUESInternational
Sophie Loussouarn est spécialiste de l’histoire politique et économique du Royaume-Uni et proche du monde politique anglo-saxon.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Populaires
Sophie Loussouarn est spécialiste de l’histoire politique et économique du Royaume-Uni et proche du monde politique anglo-saxon.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net