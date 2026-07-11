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Un patient dans un établissement de soins de longue durée du Département des anciens combattants, le 17 décembre 2020 à Vancouver, dans l’État de Washington lors de la pandémie de Covid-19.
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SANTE

11 juillet 2026

Covid long : non, leurs symptômes ne sont pas dans la tête des patients, et voici comment changer le discours

Les personnes souffrant d'un Covid long se heurtent souvent à des examens médicaux normaux malgré des symptômes parfois très invalidants. Deux chercheuses plaident pour sortir de l'opposition entre maladie « physique » et « psychologique » en s'appuyant sur les connaissances actuelles sur le système nerveux, afin d'améliorer la compréhension, l'accompagnement et la prise en charge de ces patients.

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MOTS-CLES

covid long , malades , santé , coronavirus , Covid-19 , bilan , maladie , symptômes , douleurs , goût , vaccin , vaccination , SARS-CoV-2 , patients , médecins , diagnostic , prévention

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Sarahjane Belton

Sarahjane Belton est professeure en santé et activité physique à l'École de santé et de performance humaine au coeur de l'Université de la ville de Dublin.

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Kate Sheridan

Kate Sheridan est professeure adjointe en thérapie du sport et entraînement, à l'École de santé et de performance humaine au sein de l'Université de la ville de Dublin.

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