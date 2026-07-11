SANTE

Covid long : non, leurs symptômes ne sont pas dans la tête des patients, et voici comment changer le discours

Les personnes souffrant d'un Covid long se heurtent souvent à des examens médicaux normaux malgré des symptômes parfois très invalidants. Deux chercheuses plaident pour sortir de l'opposition entre maladie « physique » et « psychologique » en s'appuyant sur les connaissances actuelles sur le système nerveux, afin d'améliorer la compréhension, l'accompagnement et la prise en charge de ces patients.