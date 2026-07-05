POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'économiste Alberto Alesina.
See image caption
See copyright

COUT DE LA DIVERSITE

5 juillet 2026

Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence

Une récente étude YouGov montre que les Français misent de plus en plus sur leurs propres moyens pour garantir leur avenir. La probable illustration de l’évolution prédite par un économiste de Harvard : l’immigration et l’hétérogénéité culturelle fragilisent le consentement aux transferts sociaux.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

8 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Alberto Alesina , Robert Putnam , Elie Murard , Hillel Rapoport , Harvard University , Yougov , Meilleurtaux , Paris School of Economics , OCDE , regroupement familial , état providence , consentement à la redistribution , hétérogénéité culturelle , confiance interpersonnelle , capital social , Pourquoi le consentement à l'impôt baisse en France , Alberto Alesina coût de la diversité résumé , Robert Putnam hétérogénéité ethnique et confiance , Sondage Meilleurtaux YouGov juin 2026 retraite , Relation entre immigration et État providence en Europe , immigration

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Populaires

1Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
2Emeute de la clim : et si nos 10 000 étudiants en sociologie se recyclaient dans l'air conditionné ?
3Quand la pression des mélenchonistes transforme France culture en FCI (France Culture Insoumise)
4À Téhéran, les funérailles de Khamenei virent à la démonstration de force
5Alerte jeunes générations sacrifiées : le modèle social français privilégie nettement les retraités. Et c’est maintenant l’OCDE qui le dit
6Budget 2027 : Bercy a missionné des experts indépendants pour redresser les comptes publics, Atlantico a posé la question aux siens
75,4,3, 2… quand des volcans que les scientifiques pensent éteints depuis des milliers d’année se réveillent sans prévenir