COUT DE LA DIVERSITE
5 juillet 2026
Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
Une récente étude YouGov montre que les Français misent de plus en plus sur leurs propres moyens pour garantir leur avenir. La probable illustration de l’évolution prédite par un économiste de Harvard : l’immigration et l’hétérogénéité culturelle fragilisent le consentement aux transferts sociaux.
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MOTS-CLESAlberto Alesina , Robert Putnam , Elie Murard , Hillel Rapoport , Harvard University , Yougov , Meilleurtaux , Paris School of Economics , OCDE , regroupement familial , état providence , consentement à la redistribution , hétérogénéité culturelle , confiance interpersonnelle , capital social , Pourquoi le consentement à l'impôt baisse en France , Alberto Alesina coût de la diversité résumé , Robert Putnam hétérogénéité ethnique et confiance , Sondage Meilleurtaux YouGov juin 2026 retraite , Relation entre immigration et État providence en Europe , immigration
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.