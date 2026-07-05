COUT DE LA DIVERSITE

Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence

Une récente étude YouGov montre que les Français misent de plus en plus sur leurs propres moyens pour garantir leur avenir. La probable illustration de l’évolution prédite par un économiste de Harvard : l’immigration et l’hétérogénéité culturelle fragilisent le consentement aux transferts sociaux.