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Un supporter des États-Unis brandit un drapeau à l’effigie de Christian Pulisic avant le match de la Copa America USA 2024 (Groupe C) de la CONMEBOL, opposant le Panama aux États-Unis, au Mercedes-Benz Stadium le 27 juin 2024 à Atlanta, en Géorgie.
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INFLUENCE AMERICAINE

12 juin 2026

Coupe du Monde 2026 : le soccer est-il en train de conquérir l'Amérique… ou les Américains sont-ils en train de conquérir le football ?

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, symbolise l’expansion mondiale du football… mais aussi l’influence croissante des investisseurs américains dans ce sport. Derrière l’image d’un jeu globalisé, les clubs européens passent de plus en plus sous contrôle américain, tandis que les logiques économiques venues des ligues fermées des États-Unis bousculent le modèle historique de promotion-relégation. L'Amérique redessine en profondeur les règles du football mondial.

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coupe du monde 2026 , Coupe du monde , compétition , sport , Football , soccer , Angleterre , Donald Trump , États-Unis , Mexique , Canada , éliminations , rachats , clubs , équipes nationales , enjeux financiers , FIFA , télévision

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kirk Bowman

Kirk Bowman est professeur de relations internationales au sein du Georgia Institute of Technology.

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