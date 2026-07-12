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Coupe du monde 2026 : la carte des trajets de Gianni Infantino
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THE WOLRD IN MAPS

12 juillet 2026

Coupe du monde 2026 : la carte des trajets de Gianni Infantino

La tournée de Gianni Infantino pour les matchs officiels résume les dimensions inédites de la Coupe du monde 2026. Entre les 16 villes hôtes réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le président de la FIFA enchaîne les déplacements à travers le continent, illustration des défis logistiques posés par la première édition à 48 équipes et 104 matchs.

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Gianni Infantino , FIFA , coupe du monde 2026 , Coupe du monde , Football , sport , Voyages , avion , États-Unis , Mexique , Canada , transport aérien , match , président de la FIFA , compétition , tournoi , France , Espagne , Argentine , Brésil , Angleterre , Michel Platini

THEMATIQUES

Sport
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