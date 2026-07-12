THE WOLRD IN MAPS
12 juillet 2026
Coupe du monde 2026 : la carte des trajets de Gianni Infantino
La tournée de Gianni Infantino pour les matchs officiels résume les dimensions inédites de la Coupe du monde 2026. Entre les 16 villes hôtes réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le président de la FIFA enchaîne les déplacements à travers le continent, illustration des défis logistiques posés par la première édition à 48 équipes et 104 matchs.
2 min de lecture
MOTS-CLESGianni Infantino , FIFA , coupe du monde 2026 , Coupe du monde , Football , sport , Voyages , avion , États-Unis , Mexique , Canada , transport aérien , match , président de la FIFA , compétition , tournoi , France , Espagne , Argentine , Brésil , Angleterre , Michel Platini
THEMATIQUESSport
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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