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Coupe du monde 2026 : la carte des trajets de Gianni Infantino

La tournée de Gianni Infantino pour les matchs officiels résume les dimensions inédites de la Coupe du monde 2026. Entre les 16 villes hôtes réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le président de la FIFA enchaîne les déplacements à travers le continent, illustration des défis logistiques posés par la première édition à 48 équipes et 104 matchs.