PREVENTION ET DEPISTAGE

Comment prévenir l'arrêt cardiaque et la mort subite dans le sport ?

Si l’arrêt cardiaque et la mort subite dans le sport restent des événements rares, leur impact impose une prévention adaptée. Dépistage médical, identification des facteurs de risque, reconnaissance des symptômes, formation aux gestes de premiers secours et accès rapide à un défibrillateur peuvent contribuer à améliorer la prise en charge, sans remettre en cause les nombreux bénéfices de l’activité physique.