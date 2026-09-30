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Un homme courant sur une route de montagne.
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PREVENTION ET DEPISTAGE

30 septembre 2026

Comment prévenir l'arrêt cardiaque et la mort subite dans le sport ?

Si l’arrêt cardiaque et la mort subite dans le sport restent des événements rares, leur impact impose une prévention adaptée. Dépistage médical, identification des facteurs de risque, reconnaissance des symptômes, formation aux gestes de premiers secours et accès rapide à un défibrillateur peuvent contribuer à améliorer la prise en charge, sans remettre en cause les nombreux bénéfices de l’activité physique.

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MOTS-CLES

sport , coeur , activité physique , risques , dangers , course à pied , activité sportive , course , pratique sportive , athlétisme , Athlètes , haut niveau , exercice , entrainement

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Elena Jiménez Herranz

Elena Jiménez Herranz est PDI, personnel enseignant et chercheur des universités, en Médecine du sport, à l'Université Complutense de Madrid.

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