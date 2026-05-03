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Le président américain Donald Trump signe une loi de financement, le 3 février 2026.
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AIDE AMERICAINE

3 mai 2026

Comment les États-Unis reconstruisent discrètement une alternative à US Aid

Derrière la remise en cause de l’US Aid, les États-Unis redéfinissent en profondeur leur politique d’aide internationale. La nouvelle stratégie "America First Global Health Strategy" mise sur le co-financement et l’autonomie des pays partenaires.

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MOTS-CLES

États-Unis , US Aid , financements , soutien , aide humanitaire , Politique , idéologie , géopolitique , Donald Trump , Démocrates , Républicains , Asie , Afrique , Kenya , Philippines , santé , accord , alliances , partenariats , America First Global Health Strategy , médicaments , Sida

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Florent Parmentier

Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective

Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti

 

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