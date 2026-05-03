AIDE AMERICAINE
3 mai 2026
Comment les États-Unis reconstruisent discrètement une alternative à US Aid
Derrière la remise en cause de l’US Aid, les États-Unis redéfinissent en profondeur leur politique d’aide internationale. La nouvelle stratégie "America First Global Health Strategy" mise sur le co-financement et l’autonomie des pays partenaires.
4 min de lecture
MOTS-CLESÉtats-Unis , US Aid , financements , soutien , aide humanitaire , Politique , idéologie , géopolitique , Donald Trump , Démocrates , Républicains , Asie , Afrique , Kenya , Philippines , santé , accord , alliances , partenariats , America First Global Health Strategy , médicaments , Sida
THEMATIQUESInternational
Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective.
Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti
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Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective.
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