POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des concurrents se préparent à participer à une course de natation en eau libre de 8 km sur la Seine lors de la Traversée de Paris à la nage
See image caption
See copyright

DANGER

21 juillet 2026

Comment les cours de natation peuvent aussi sauver la vie des enfants autistes

Lors des journées d'été torrides, de plus en plus de personnes se dirigent vers les piscines, les lacs, les rivières et d'autres endroits où elles peuvent accéder à l'eau pour rester au frais.

Photo of Tania Santiago Perez
Photo of Tana Carson
Tania Santiago Perez Go to Tania Santiago Perez pageetTana Carson Go to Tana Carson page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

natation , sport , autisme , Santé , canicule , apprentissage , éducation , enfants

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Tania Santiago Perez image
Tania Santiago Perez
Professeure agrée en réadaptation et thérapie récréative

Ania Santiago Perez est professeure agrée au sein du programme de réadaptation et de thérapie récréative de la Faculté d'éducation et de développement humain, et membre du corps professoral en planification et responsabilité académiques.

Tana Carson image
Tana Carson
Docteure en neurosciences comportementales et cognitives

Tana Bleser Carson est titulaire d'un doctorat en neurosciences comportementales et cognitives et d'une maîtrise en ergothérapie de l'Université de Floride.