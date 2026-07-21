DANGER
21 juillet 2026
Comment les cours de natation peuvent aussi sauver la vie des enfants autistes
Lors des journées d'été torrides, de plus en plus de personnes se dirigent vers les piscines, les lacs, les rivières et d'autres endroits où elles peuvent accéder à l'eau pour rester au frais.
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THEMATIQUESSanté
Ania Santiago Perez est professeure agrée au sein du programme de réadaptation et de thérapie récréative de la Faculté d'éducation et de développement humain, et membre du corps professoral en planification et responsabilité académiques.
Tana Bleser Carson est titulaire d'un doctorat en neurosciences comportementales et cognitives et d'une maîtrise en ergothérapie de l'Université de Floride.
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