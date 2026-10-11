MUTATIONS

Comment la grippe aviaire H5N1 a été transmise à un humain

En 2024, un adolescent de 13 ans a été gravement malade après avoir contracté la grippe aviaire H5N1 en Colombie-Britannique, au Canada. L’analyse du virus a révélé des mutations inattendues, qui ne correspondaient pas aux signes habituels d’adaptation à l’être humain. Cette découverte, publiée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique, souligne les limites des méthodes actuelles de surveillance et la nécessité de mieux comprendre comment les virus animaux peuvent infecter l’humain.