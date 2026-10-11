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Des travailleurs portent des combinaisons d'équipement de protection individuelle (EPI) avant d'entrer dans une ferme avicole en pleine épidémie de grippe aviaire à Tathali, dans le district de Bhaktapur au Népal, le 1er juillet 2026.
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MUTATIONS

11 octobre 2026

Comment la grippe aviaire H5N1 a été transmise à un humain

En 2024, un adolescent de 13 ans a été gravement malade après avoir contracté la grippe aviaire H5N1 en Colombie-Britannique, au Canada. L’analyse du virus a révélé des mutations inattendues, qui ne correspondaient pas aux signes habituels d’adaptation à l’être humain. Cette découverte, publiée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique, souligne les limites des méthodes actuelles de surveillance et la nécessité de mieux comprendre comment les virus animaux peuvent infecter l’humain.

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MOTS-CLES

santé , virus , virus H5N1 , H5N1 , vaccination , vaccin , pandémie , maladies , transmission , Grippe aviaire , Animaux , oiseaux , être humain , patient zéro

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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John Ni

John Ni est doctorant en biochimie et biologie moléculaire à l'Université de la Colombie-Britannique.

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Sriram Subramaniam

Sriram Subramaniam est professeur à la faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique.

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