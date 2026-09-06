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Des participants prennent part à une séance de kinésithérapie et de massage à Chicago.
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RECUPERATION OPTIMALE

6 septembre 2026

Comment bien récupérer après un entraînement sportif : entre les techniques validées par la science et celles qui ne le sont pas

Bains glacés, vêtements de compression, massages, compléments alimentaires… Les techniques censées accélérer la récupération après une séance de sport se multiplient, portées par les réseaux sociaux et les habitudes des athlètes de haut niveau. Mais entre bénéfices réels, effets modestes et simple effet de mode, que dit vraiment la science ?

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MOTS-CLES

récupération , récupérer , fatigue , fatigue physique , bienfaits , atouts , corps humain , bain , massage , bain froid , froid , muscles , repos , risques , courbatures

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Max Davis

Max Davis est chercheur de troisième cycle au Centre de nutrition, d'exercice et de métabolisme de l'Université de Bath.

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