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8 mai 2026

Comfort food : aux origines de nos envies alimentaires irrésistibles

Pourquoi un plat d’enfance nous apaise-t-il autant ? Derrière la “comfort food”, les chercheurs découvrent un puissant mélange de nostalgie, de mémoire affective et de conditionnement psychologique… bien plus qu’un simple besoin de sucre ou de gras.