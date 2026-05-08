MAG
8 mai 2026
Comfort food : aux origines de nos envies alimentaires irrésistibles
Pourquoi un plat d’enfance nous apaise-t-il autant ? Derrière la “comfort food”, les chercheurs découvrent un puissant mélange de nostalgie, de mémoire affective et de conditionnement psychologique… bien plus qu’un simple besoin de sucre ou de gras.
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MOTS-CLESSanté , société , Alimentation , Nutrition , psychologie , comfort food , Aliments ultra-transformés
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Basée à New York, cette journaliste indépendante écrit régulièrement sur l’alimentation et la santé, parfois ensemble, parfois séparément.
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A PROPOS DES AUTEURS
Basée à New York, cette journaliste indépendante écrit régulièrement sur l’alimentation et la santé, parfois ensemble, parfois séparément.