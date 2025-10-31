Bonbons (image d'illustration)
© REUTERS/Ina Fassbender
IDEES RECUES
31 octobre 2025
Cinq mythes effrayants sur le sucre à Halloween : les contre-arguments d’une nutritionniste
En parcourant les rayons de n’importe quel supermarché à cette période de l’année, on voit des étagères remplies de friandises d’Halloween.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).