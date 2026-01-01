CRISE DE REGIME

1 janvier 2026

L’Iran se prépare - enfin ? - à un renouveau

Hilda Dehghani-Schmidt est une figure de la diaspora iranienne. Militante des droits Humains et médiatrice, elle a reçu le « Prix international de la Laïcité » en 2023. En contact quotidien avec les Iraniens de l’intérieur, c’est une voix qui compte. Alors que Téhéran et les grandes villes du pays sont en proie à des manifestations de grande ampleur contre le régime, elle assure que le pays des poètes, des mages et des rois vit un moment charnière de son histoire. Elle livre les espoirs d’une partie de la population iranienne qui souhaite le retour du prince Reza Pahlavi, chef de l’opposition monarchiste et libérale. Elle dévoile aussi les attentes de la jeunesse iranienne.