POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des commerçants traversent un pont à Téhéran le 29 décembre 2025 lors d'une manifestation contre la situation économique et la chute du rial iranien.

©

Des commerçants traversent un pont à Téhéran le 29 décembre 2025 lors d'une manifestation contre la situation économique et la chute du rial iranien.

CRISE DE REGIME

1 janvier 2026

L’Iran se prépare - enfin ? - à un renouveau

Hilda Dehghani-Schmidt est une figure de la diaspora iranienne. Militante des droits Humains et médiatrice, elle a reçu le « Prix international de la Laïcité » en 2023. En contact quotidien avec les Iraniens de l’intérieur, c’est une voix qui compte. Alors que Téhéran et les grandes villes du pays sont en proie à des manifestations de grande ampleur contre le régime, elle assure que le pays des poètes, des mages et des rois vit un moment charnière de son histoire. Elle livre les espoirs d’une partie de la population iranienne qui souhaite le retour du prince Reza Pahlavi, chef de l’opposition monarchiste et libérale. Elle dévoile aussi les attentes de la jeunesse iranienne.

Photo of Hilda Dehghani-Schmit
Hilda Dehghani-Schmit Go to Hilda Dehghani-Schmit page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Hilda Dehghani-Schmit image
Hilda Dehghani-Schmit

Hilda Dehghani-Schmit est conseillère en communication. Elle a reçu le prix international de la laïcité en 2023 pour son engagement en faveur des droits de l’Homme.

Populaires

1La Chine se lance dans une campagne d’augmentation du salaire minimum par région et voilà pourquoi c’est une révolution pour elle comme pour nous
22025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel
3Taxe Zucman : le capitalisme français est-il un capitalisme d'héritiers ? Ce que la gauche ne veut pas voir sur la dynamique des grandes fortunes
4Algérie : les racines de la haine de la France
5Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley
6En 2026, si l’intelligence artificielle finissait par donner raison à Schumpeter contre Keynes ?
7Voilà les secrets d’une répartie réussie (petits conseils si vous voulez vous entraînez pour faire face aux fâcheux du réveillon)