"JE JURE DE DIRE TOUTE LA VERITE"

Charles Alloncle : "Mensonges, connivences et gaspillages : je n’imaginais pas à quel point l’omerta règne sur l’audiovisuel public"

Après la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, Charles Alloncle publie "Je jure de dire toute la vérité" aux éditions Fayard. Dans ce livre, il raconte les coulisses de six mois de travaux parlementaires et dénonce ce qu’il décrit comme une « société de connivence », faite de silences, de pressions et de protections mutuelles. Estimant que les réformes engagées restent très insuffisantes, le député défend une refonte en profondeur du service public.