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Charles Alloncle, député UDR et rapporteur de la Commission d'enquête sur l'audiovisuel public, assiste à l'audition du PDG et du secrétaire général de France Télévisions devant cette commission, le 8 avril 2026, à l'Assemblée nationale.
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"JE JURE DE DIRE TOUTE LA VERITE"

18 octobre 2026

Charles Alloncle : "Mensonges, connivences et gaspillages : je n’imaginais pas à quel point l’omerta règne sur l’audiovisuel public"

Après la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, Charles Alloncle publie "Je jure de dire toute la vérité" aux éditions Fayard. Dans ce livre, il raconte les coulisses de six mois de travaux parlementaires et dénonce ce qu’il décrit comme une « société de connivence », faite de silences, de pressions et de protections mutuelles. Estimant que les réformes engagées restent très insuffisantes, le député défend une refonte en profondeur du service public.

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MOTS-CLES

Charles Alloncle , audiovisuel public , France Télévisions , commission d'enquête , Je jure de dire toute la vérité , société de connivence , Radio France , Delphine Ernotte , pluralisme , médias , assemblée nationale , UDR , présidentielle 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles Alloncle

Charles Alloncle est un homme politique français.

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