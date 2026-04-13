SYSTEME GRIPPE

13 avril 2026

Changer de logiciel fiscal

44 % du PIB prélevé, taux d'imposition parmi les plus élevés de l'OCDE, 465 niches fiscales qui complexifient sans simplifier, flat-tax dénaturée, IS alourdi : la France bat chaque année des records qu'elle ferait mieux de ne pas détenir. Pour David Lisnard, cette fiscalité n'est pas seulement inefficace — elle est liberticide. Et la solution ne passe pas par un ajustement à la marge, mais par un changement radical de logiciel.