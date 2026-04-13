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David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF) et maire de Cannes, pose lors de la cérémonie d'inauguration du siège de son nouveau mouvement « Nouvelle Énergie » à Paris, le 3 octobre 2023.
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SYSTEME GRIPPE

13 avril 2026

Changer de logiciel fiscal

44 % du PIB prélevé, taux d'imposition parmi les plus élevés de l'OCDE, 465 niches fiscales qui complexifient sans simplifier, flat-tax dénaturée, IS alourdi : la France bat chaque année des records qu'elle ferait mieux de ne pas détenir. Pour David Lisnard, cette fiscalité n'est pas seulement inefficace — elle est liberticide. Et la solution ne passe pas par un ajustement à la marge, mais par un changement radical de logiciel.

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MOTS-CLES

France , libéralisme , dette , déficit public , travail , propriété , transmission

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A PROPOS DES AUTEURS
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David Lisnard

David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.

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